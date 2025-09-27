9月27日（現地時間26日、日付は以下同）。ポートランド・トレイルブレイザーズは、スクート・ヘンダーソンが今週はじめのワークアウト中に左ハムストリングを断裂したと発表した。 21歳のポイントガードは、これからリハビリを開始するものの、バスケットボールの活動へ復帰するまで4～8週間を要する見込み。そのため、30日にスタートするトレーニングキャン