東京都心は、雲が多めながら、晴れ間も出ています。南よりの風が吹いて、気温が上がり、少し蒸し暑くなってきました。【午後の天気】午後の天気です。北部、南部ともに、日中は晴れ間が出ますが、夜は曇りとなるでしょう。北部では、夜になって、雨の降る所がありそうです。日中は残暑が続き、予想最高気温は、東京都心で29度、北部では30度を超える所があるでしょう。【週間予報】週間予報です。28日は、27日より雲が増え、夜遅く