◇東京六大学野球秋季リーグ戦第3週第1日1回戦早大 0―1 立大（2025年9月27日神宮）早大のエース伊藤樹は立大を5安打に抑えながら5回に失った1点が重く、通算4敗目（20勝）を喫した。3回までに6奪三振と、140キロ中盤のストレートに変化球も決まって良いスタートを切ったが、5回に1死三塁から遊撃内野安打を許し、これが決勝点となった。「拙攻で負けるという模範のような試合だった。勝つときは、チャンスで1本出て