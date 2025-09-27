数多あるパチンコ番組にも、この激アツ勝負はなかったのではないか。「パーラーカチ盛りABEMA店」9月26日放送回では、「パチンコパチスロ知識王」番組対抗戦の後半戦が放送された。クイズ対決を勝ち抜き、2チームが決勝に進んだが、待ち受けていたのはたった1個のパチンコ玉でスタートチャッカーを狙うという、サッカー風のPK勝負。想像を超える展開に、挑戦者たちも「おもろ！」「すげー」と熱狂した。【映像】激アツ！見たこと