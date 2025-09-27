フジテレビ系バラエティ番組『千鳥の鬼レンチャン』(毎週日曜19:00〜)が、28日の放送終了後からNetflixで配信される。(上段左から時計回りに)遅咲駿、城南海、藤牧京介、ササキオサム同番組では「サバイバルレンチャン」や「メダリストレンチャン」、「名曲サビトロレンチャン」など、音楽からスポーツまで、企画性際立つコンテンツを放送。中でも不動の人気企画が「サビだけカラオケ」。人気曲のサビを一音も外すことなく10曲歌い