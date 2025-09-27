「ウエスタン、阪神−オリックス」（２７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神の平田２軍監督がウエスタン・オリックス戦の試合前練習で、横田慎太郎さんの生涯を描いた映画「栄光のバックホーム」の主演・松谷鷹也と談笑する姿が見られた。松谷鷹也の父・竜二郎さんは元巨人に所属。平田２軍監督の現役時代の９２年６月２０日阪神−巨人戦（甲子園）で１打席のみ対戦経験があり、三ゴロに抑えられていた。