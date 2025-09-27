大阪・毎日放送の藤林温子アナウンサーが２７日、同局内で行われた「秋の改編発表記者会見」に出席した。平日・午後３時４０分から放送されている情報番組「よんチャンＴＶ」は、１０月から「ＡＬＬ４ＡＬＬみんなで伝えるみんなに届ける」のキャッチコピーの元、同局の１５人のアナウンサーらが総力を挙げて生放送にこだわった番組を届けるという。この日、司会を務めた藤林アナは月曜日のアナウンサーコーナー「昼