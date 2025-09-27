【モデルプレス＝2025/09/27】元NMB48の白間美瑠が27日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。【写真】元NMBメンバー、ミニワンピで美脚スラリ◆白間美瑠、ミニワンピ姿でほっそり美脚披露白間は「ふわり愛で『ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸』行って来たよ！！」とつづり、イベントを訪れたことを報告。「日本の都道府県の魅力！いろんな国の魅力を知って、沢山旅したくな