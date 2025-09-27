９月２７日の中山５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル＝１６頭立て）は、１番人気のギリーズボール（牝２歳、美浦・手塚貴久厩舎、父エピファネイア）が、単勝１・６倍の断然人気に応えて初陣を飾った。勝ちタイムは１分３５秒８（良）。ゲートを出ると序盤から手綱を動かして１０番手から。４コーナー手前から外めから徐々に加速を開始すると、最後の直線ではメンバー最速の上がり３ハロン３４秒０の末脚を繰り出し、３／４馬