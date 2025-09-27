タレントの神田うのが２６日放送のフジテレビ系「ウワサのお客さま」（金曜・後７時）に出演。高級ブランド品の鑑定金額に大ショックを受けた。この日、神田はブランド中古品買い取り店に、使わなくなったブランドバッグや宝石を持ち込み、鑑定してもらった。高級ジュエリーを身につけた神田は「私ニセモノを見たことがないもん」と豪語していた。そこで神田が出したのは１００万円で購入したという「１カラットのダイヤモン