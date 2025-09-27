ユニバーサル･スタジオ･ジャパン（USJ、大阪市此花区）で開催中の『ユニバーサル・クールジャパン 2025』に大ヒットゲーム『モンスターハンターワイルズ』がパーク初登場することが27日、発表された。【画像】USJレストラン『モンスターハンターワイルズ 〜モリバーの宴〜』の内部＆料理1年を通して実施された『ユニバーサル・クールジャパン』10周年のフィナーレに、「モンスターハンター」シリーズ最新作とのコラボレーショ