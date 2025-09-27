２７日、地震被災地への出発前に整列する定西市消防救援支隊の隊員ら。（隴西＝新華社配信）【新華社隴西9月27日】中国甘粛省定西市隴西（ろうせい）県で27日午前5時49分（日本時間同6時49分）に起きたマグニチュード（M）5.6の地震を受け、同省消防救援総隊は直ちに定西、天水の支隊と車両を現場に派遣した。定西支隊隴西大隊はすでに震源地に到着している。地元政府は現在、被災状況について調査を進めている。２７日、地震被