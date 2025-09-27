お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平（54）が26日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。「生まれ変わったら20代で結婚してみたい」と明かした。ゲストのタレントゆうちゃみこと古川優奈から「若いうちにやっておいたほうがいいことってありますか？」と質問が。有田は「自分はできなかったけど。生まれ変わったら20代で結婚してみたい」と回答。「20代で結婚して、若くて元気がバリ