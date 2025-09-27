韓国・大田広域市で、大雨により建設中の工事現場の仮設堤防が決壊し、大量の泥水が街を襲った。車やバイクは押し流され、住民も避難する事態となったが、けが人はいなかった。仮設堤防の決壊で土砂災害発生韓国・大田広域市の路地で17日に撮影されたのは、滝のように流れる大量の泥水。車やバイクが次々と巻き込まれ、通りを走行中だった白い車はなすすべもなく、押し流されていった。さらに別のカメラには押し寄せる濁流を前に、