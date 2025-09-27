関西エアポートは、関西国際空港第1ターミナル国際線制限エリアに新規出店する店舗を決定した。2026年夏にもオープンする。第1ターミナルの国際線キャパシティの強化やエアサイドエリアの充実、旅客体験の向上を目的として、2021年から段階的に工事を進めていた。主要機能は大阪・関西万博に合わせて供用を開始している。最終フェーズとなるフェーズ4では、国際線出国エリアに飲食7店舗と物販16店舗の計23店舗を設ける。出店するの