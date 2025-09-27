LINEヤフーが運営する旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」は、「オータムセール」を9月25日正午から10月9日午前11時59分まで実施する。日本航空（JAL）と全日本空輸（ANA）の航空券とホテルがセットとなった「ヤフーパック」が対象となる。また、JAL限定でPayPayポイントを1％追加還元する。旅行期間は2026年3月31日出発分まで。利用できるクーポンは利用人数や金額といった条件によって異なっている。