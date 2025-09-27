川端慎吾が現役引退を表明。代打で1打席に懸ける重圧が垣間見えた(C)産経新聞社ヤクルトの川端慎吾が9月27日、今季限りでの現役引退を表明した。巧みなバットコントロールでファンを魅了し、通算1099安打を積み上げてきたプロ20年目のバットマンが、ユニフォームを脱ぐ決断をした。【動画】ファームで今季1号アーチ！川端慎吾が右翼席へ一発を放つチーム野手最年長の37歳は、プロ10年目の2015年に143試合に出場して打率.336、1