料理研究家の桜井奈々が26日に自身のアメブロを更新。8歳の息子の歯列矯正治療を開始することを報告した。この日、桜井は「歯並びに一切恵まれない親子」と切り出し「今日は息子は大学病院で矯正歯科の診察。つまり、、親子で歯科day」と報告。診察の結果について「結論。矯正はじめる方向に」「反対咬合もあり」と明かした。続けて、今後の予定について「精密検査11月に1月に結果。3月からスタートみたいな予定になりそうです」と