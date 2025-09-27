◇高校野球秋季静岡県大会▽準々決勝聖隷クリストファー３―０磐田東（２７日・愛鷹球場）今夏の甲子園で初出場勝利を飾った聖隷クリストファーが磐田東を３―０で下し、３年連続の４強入り。東海大会出場へ王手をかけた。先発は来秋のドラフト候補として注目される最速１４７キロ左腕・高部陸（２年）。４回まで１人の走者も許さない完全投球で最高の立ち上がりを見せた。５回２死から連打を許し、６回には２死一、三塁、７回