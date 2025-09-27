９月２７日の阪神５Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル＝１１頭立て）で、和田竜二騎手＝栗東・フリー＝がオグナ（１０着）に騎乗し、ＪＲＡ通算２万２０００回騎乗を達成した。武豊騎手、幸英明騎手、柴田善臣騎手に続く史上、現役ともに４人目の到達。１９９６年３月２日のテイエムカミカゼ（７着）で初騎乗。Ｇ１・８勝を含む重賞通算５０勝。通算１５２８勝をマークしている。※記録は５Ｒ終了時点