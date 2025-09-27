◆米大リーグマリナーズ―ドジャース（２６日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、敵地・マリナーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２点をリードした７回１死走者なしの４打席目は中飛に倒れた。佐々木朗希投手（２３）は７回表からブルペンで投球練習をスタートさせた。初回先頭の１打席目は、先発右腕・カービーの前に空振り三振を喫した