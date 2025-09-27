◆イースタン・リーグ巨人―ロッテ（２７日・Ｇタウン）巨人は２７日、イースタン・ロッテ戦のスタメンを発表した。今季限りでの現役引退を表明した近藤大亮投手が先発する。３月のオープン戦で右肩けん盤断裂の大けがを追い「支えていただいた方々への恩返しのためにも、もう一度マウンドに上がるまで、全力を尽くしていきたい」と語っていた右腕が、ラストマウンドに上がる。ロッテは大下誠一郎内野手が入った。近藤にとっ