¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¤ÎÌðÂô±ÊµÈ¡Ê76¡Ë¤¬26ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÌðÂô±ÊµÈ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£70Ç¯Âå¤ÎÅÁÀâÅª¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥­¥ã¥í¥ë¡×²ò»¶¤Î¿¿Áê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿ÌðÂô¡£50Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥­¥ã¥í¥ëºî¤Ã¤¿¤Î¤¬23¡ÊºÐ¡Ë¤°¤é¤¤¡£¤Ç¡¢¤â¤¦Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼ÂçÁÒ¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢Æâ³¤Íø¾¡¡¢¥æ¥¦²¬ºê¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¡¢4¿Í¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£23¤À24¤À¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¬