ダンサーの林祐衣が２７日、都内で初の写真集「ＰＡＬＥＴＴＥ」の発売記念イベントを開催した。林は「まさか発売できると思ってなかった。撮影している時も実感が湧かなかったですけど、実物を手にして実感が湧いてきてうれしい気持ちです」と満面の笑み。「明るく元気なイメージを持ってる方が多いと思いますけど、大人な雰囲気だったりお部屋でくつろいでる様々なカラーの私が集まった一冊になりました」とアピールした。