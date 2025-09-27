JR山陰線人丸―滝部間を走行する普通列車＝27日午前、山口県下関市2023年夏の大雨で橋脚が傾く被害が出た山口県のJR山陰線人丸―滝部間が27日、約2年ぶりに運転を再開した。京都府と山口県を日本海側で結ぶ山陰線の全線復旧を記念し、山口県下関市の阿川駅ではイベントを開催。列車の本数や時間帯は被災前と変わらない。イベントでは、運行を終えた代行バスの関係者に花束を贈呈し、山陰線での運転を見合わせていた観光列車「