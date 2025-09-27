試合前にイチローさん（右）と言葉を交わすドジャース・山本＝シアトル（共同）【シアトル共同】米大リーグ、ドジャースの山本由伸と佐々木朗希が26日、シアトルでの試合前に、マリナーズの会長付特別補佐兼インストラクターで、今年アジア人として初めて米野球殿堂入りを果たしたイチローさんにあいさつに訪れた。マリナーズの打撃練習中に外野でボールを追っていたイチローさんのところへ、山本がダッシュで駆け寄り、約2分