「パドレス７−４ダイヤモンドバックス」（２６日、サンディエゴ）パドレスのダルビッシュ有投手が先発し、５回２失点と粘りの投球。今季５勝目、日米通算２０８勝目を手にした。五回には判定が相次いで覆るハプニングもあったが、動じずにゲームを作った。初回にマルテにソロ本塁打を浴び、三回にはマッカーシーに右翼へ追加点となるソロを被弾した。だがいずれも最少失点でイニングを切り抜けた右腕。緩急を織り交ぜながら