【モデルプレス＝2025/09/27】M!LKの佐野勇斗が26日、自身のInstagramを更新。一番くじで親戚のフィギュアを入手した喜びの瞬間を公開し、話題を呼んでいる。【写真】佐野勇斗、一番くじでゲットした親戚YouTuber◆佐野勇斗、親戚フィギュアとの2ショットに歓喜佐野は「一番くじで、親戚をお迎えしました！！！すぐに出てくれたのは、さすがに血を感じました」とコメントし、YouTuberの東海オンエア・てつやのフィギュアを手にした