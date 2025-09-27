お笑いコンビの「ハイヒール」のモモコ（61）と、元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が27日、都内でウェルネスイベントに出席し、対談を行った。北斗は2015年7月に乳がんが発覚し、闘病を経て2016年11月に仕事に復帰した。閉経の話題となり、北斗は「私は抗がん剤で（生理が）止まったんですよ」と告白。過酷な治療を振り返り「ドラマだとガリガリにやせるイメージじゃないですか。でも、“抗がん剤は太るよ、気を