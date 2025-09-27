自民党の牧島かれん元デジタル相が26日、総裁選に立候補している小泉進次郎農水相の陣営幹部の職（広報班長）を辞任したことが分かった。牧島氏をめぐっては、自身の事務所が小泉氏に好意的なコメントを動画配信サイトに投稿するよう陣営関係者にメールを送り、これを受け小泉氏が謝罪する事態となっていた。一方、牧島氏は殺害予告や爆破予告のメールが相次いだことから、警察に相談をしていたという。関係者によると、辞任につい