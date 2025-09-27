女優の有村架純さんが、自身のインスタグラムを更新。ファッションウィークが開催されている、イタリア・ミラノで、「プラダ」の2026年春夏ウィメンズコレクションに参加したことを報告しました。 【写真を見る】【有村架純】「一生に一度の良い経験でした」プラダの2026年春夏コレクションでフロントロウに有村さんは、黒いシャツにグレーのストライプのタイツを身に着け、案内状のような白いカードを手に、オレンジ色の座席