◆九州六大学野球秋季リーグ戦第5週第1日西南大12―6北九大（27日、筑豊緑地野球場）2位西南大が首位北九大に快勝し、春秋連覇への望みをつないだ。西南大は2回に7番伊永大蔵（4年・広島新庄）が左翼方向に2点本塁打を放って先制すると、6回には5番佐藤輝拓（3年・東筑）が満塁弾、6番栗山雅也（4年・東福岡）がソロ本塁打を放つなど3発のアーチ攻勢で打ち勝った。北九大は勝てば8季ぶり9度目の優勝が決まる試合だったが