レンタル移籍先のエバートンで大活躍中のジャック・グリーリッシュが、マンチェスター・シティ時代のミスを率直に認めた。30歳のイングランド代表アタッカーは、2021-22シーズンにアストン・ビラから１億ポンドもの移籍金でシティに加入。背番号は10を与えられ、新たな象徴として大きな期待を寄せられたが、中々数字を残せず。昨季はプレミアリーグで７試合の先発に留まり、１ゴール１アシストと非常に寂しい成績で終わった