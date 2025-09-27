MBSは27日、元TOKIOの国分太一がレギュラー出演していたMBSテレビ『TOKIOテラス』（毎週土曜前6：00）の放送終了を伝えた。後枠の番組は現在調整中という。【写真】5月放送の『DASH!!』では…苦労が水の泡になる“ピンチ”に直面していた国分太一国分をめぐっては、6月20日に日本テレビが、過去にコンプライアンス上の問題行為が複数あったことを確認したとし、『ザ！鉄腕！DASH!!』降板を発表。その後、株式会社TOKIOとSTAR