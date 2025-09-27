パラリンピック旗＝2024年9月、パリ郊外国際パラリンピック委員会（IPC）は27日、ウクライナに侵攻したロシアの国内パラリンピック委員会（NPC）に対する資格停止処分について、全面的に解除すると発表した。韓国・ソウルで同日開かれた総会で決めた。国際オリンピック委員会（IOC）はロシア・オリンピック委員会に対し、無期限の資格停止処分を継続しており、パラと五輪で対応が分かれた形だ。ロシアNPCの会員資格を問う投