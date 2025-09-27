プロ野球・DeNAは27日、フォード選手を1軍登録、東克樹投手とオースティン選手の登録を抹消しました。フォード選手は前回7月19日に1軍登録されましたが、21試合の出場で打率.154の成績で8月20日に登録を抹消。2軍では90試合の出場で4本塁打で打率.274としています。抹消された東投手は今季24試合に登板しリーグ最多の14勝(8敗)で防御率2.19の成績。前回は26日の巨人戦で6回、先頭に2球投げたところでベンチへ声をかけ治療に向かい