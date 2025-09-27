昭和の青春ドラマ『俺たちの旅』が放送されてから半世紀――。今も多くの人に愛され続ける名作に“オメダ”役で知られる俳優の田中健（７４）が再び帰ってきた。福岡県筑後市出身で、来年１月公開予定のシリーズ初映画『五十年目の俺たちの旅』に出演する。地元・福岡で、俳優人生やケーナ奏者としての活動、そして娘のために続けてきたお弁当作りへの思いを熱く語った。――どんな少年時代だった田中意外と真面目でした（笑