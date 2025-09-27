【モデルプレス＝2025/09/27】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が26日、自身のInstagramを更新。私服姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。【写真】沖田愛加アナ、ほっそり美脚際立つミニスカ姿◆沖田愛加アナ、街中での私服ショット公開沖田は「お仕事行って早めに終わったので展示会にお邪魔してその後またお仕事に行った日でした」とつづり、私服姿の写真を公開。白いバルーンスカートにジャケットを羽織ったコーデ