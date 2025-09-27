NPB(日本野球機構)は27日の公示を発表。阪神は桐敷拓馬投手を登録し、才木浩人投手を抹消しました。桐敷投手は今季43試合の登板で2勝1敗、13ホールド、1セーブ、防御率2.84の成績。直近の1軍戦では13日の巨人戦にリリーフ登板し、0回1/3を投げて2安打、2失点の内容でした。一方、登録抹消となった才木投手は今季12勝6敗、リーグトップの防御率1.55を記録。直近では22日のヤクルト戦に先発し、6回に相手打者の強烈なライナーが右足