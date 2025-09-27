韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』最終話にて、3位でデビューメンバー入りを決めたホー・シンロン（20歳）の涙のスピーチが感動を呼んだ。【映像】ステージでひざまずき嗚咽「お母さん…」『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経