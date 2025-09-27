全国のきょうの天気です。東日本や北日本では秋晴れが続き、夜まで天気の大きな崩れはないでしょう。ただ、東海や関東では雲が広がりやすく、夕方以降は一時的に雨の降る所がありそうです。前線に近い西日本では九州を中心に雨が降りやすいため、お出かけの際は折りたたみの傘があると良いでしょう。気温です。きのうに比べると全国的に暑さは控えめですが、それでも晴れる地域を中心に30℃以上の真夏日となるでしょう。夜も極端な