ロックシンガー矢沢永吉（76）が26日放送のニッポン放送「矢沢永吉のオールナイトニッポンGOLD」にスペシャルパーソナリティーとして出演。自身を高みに導く方法を明かした。「僕はもう変わらないです。18の時から。絶対に上に行くんだ、絶対に金持ちになるんだ、俺はのすぞ、ってことを平気で、18、19、二十歳の時に言ってましたから」と打ち明けた。そして「僕はむにゃむにゃが嫌なんですよ。むにゃむにゃして言葉に出さないで『