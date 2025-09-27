ガールズグループILLIT（アイリット）のソウル追加公演チケットが前売りだけで完売となった。所属するHIVE MUSICグループ傘下のビリーフラップは26日「ILLITのコンサート『GLITTER DAY』のチケットがファンクラブ先行予約で完売した」と発表した。韓国メディアのソウル経済は27日「ILLITのファンコンサートが、もう1度熱い前売りの熱気を誇った。先行予約オープン当日に完売となった。前売りページが開かれた直後、全席売り切れに