秋の夜空を舞台に、2つの大規模な花火が競演する――。2025年10月4日(土)、多摩川の両岸で「第47回世田谷区たまがわ花火大会」と「第84回川崎市制記念多摩川花火大会」が同時開催されます。合計で約1万2,000発もの花火が打ち上がる豪華なイベントで、場所によって2つの会場の花火を同時に観賞できます。毎年多くの人で賑わうため「どこで見ればいいの？」「帰りの混雑が心配…」という方も多いはず。この記事では、そんな悩みを解