大袈裟じゃなく、“犬”の存在が人間の命を救うことってあると思う。わたし自身、中学1年生の時からトイプードルの男の子と一緒に暮らしていた。多感な青春時代を乗り越えることができたのは、彼のおかげだなと感じる部分がたくさんある。友達と喧嘩をした時、失恋をした時、親に反抗的な態度を取ってしまったことに後悔をした時。彼はいつでもわたしの足元に寄り添い、ただただそばにいてくれた。言葉は通じなくても、「