JR西日本によりますと、JR山陰本線の荒島～揖屋間で木が倒れかかっているのが発見されたということです。 【画像を見る】豪渓駅近くの「セリカカーブ」を走る273系「やくも」 この影響で、以下の特急やくも号は以下の区間で運転を取りやめるとしています。 【岡山⇒出雲市方面】・やくも３号米子駅～松江駅間・やくも５号米子駅～出雲市駅間・やくも７号米子駅～出雲市駅間・やくも９号