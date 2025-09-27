ガンバ大阪は26日、ホームで11月9日に行われるJ1第36節・ヴィッセル神戸戦のチケットについて、ビジター自由席を除く全席種「ベースボールシャツ付きチケット」として販売すると発表した。G大阪は同試合で「GAMBA MULTI SPORTS DAY 2025」と題し、多様なスポーツに親しむことができるイベントを開催。ベースボールシャツはフリーサイズに加え、先着2500枚でキッズサイズの配布も実施する。デザインは青を基調としたカモフラ