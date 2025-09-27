胆管がんは、肝臓から腸に胆汁を運ぶ胆管という細い管にできるがんです。初期には自覚症状が少ないものの、進行すると腹水がたまることがあります。お腹に水がたまるとお腹が張って苦しくなり、患者さんやご家族にとって大きな不安材料になります。本記事では、胆管がんによる腹水の症状や原因、進行度や余命、そして腹水に対する治療法を解説します。 監修医師：和田 蔵人（わだ内科・胃と腸クリニック） 佐賀大学医学部卒業