カブスの鈴木誠也外野手は26日（日本時間27日）、本拠地リグレーフィールドでのカージナルス戦に「5番右翼」で先発出場。7回裏に満塁弾を放ち、今季30本塁打、100打点に到達。チームの勝利に貢献した。また、同僚の「PCA」ことピート・クロウ＝アームストロング外野手も30号アーチを記録。サミー・ソーサ以来となる、球団史上2人目の「30本塁打、30盗塁」を達成した。今季