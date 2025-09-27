25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤Î¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¥»¥ê¥¨AÃË»Ò¤Î¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¡¢¡ÖQoo10 presents WORLD CHALLENGE SERIES 2025¡Ê¥ïー¥ë¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥·¥êー¥º¡Ë¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Î¥Þ¥ë¥³¡¦¥¬¥Ã¥¸ー¥Ë¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ 2025Ç¯1·î¤ËÎ¾¥Áー¥à¤Î¥Ñー¥È¥Êー